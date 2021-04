Klinikchef will Jan Josef Liefers nicht auf seiner Intensivstation sehen

Essen – Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, will den Schauspieler Jan Josef Liefers nicht auf seiner Intensivstation sehen. „Wer bis heute nicht begriffen hat, was in Krankenhäusern geleistet wird, der begreift es auch in einer Schicht nicht“, so Werner im Video-Podcast „19 – die Chefvisite“. Eine Inszenierung wie „Bergdoktor im Ruhrgebiet“ sei für ihn „undenkbar“.

Liefers gehörte zu den prominentesten Köpfen der stark kritisierten Aktion #allesdichtmachen. Als Reaktion hatte die Essener Notfallmedizinerin Carola Holzner, im Netz als „Doc Caro“ bekannt, die Schauspieler und Hintermänner der Aktion eingeladen, selbst einmal vor Ort zu erleben, was Ärzte und Pfleger in der Corona-Pandemie durchmachen müssen. Liefers hatte daraufhin angekündigt, er habe sich bei #allemalneschichtmachen„schon angemeldet“. (mz)