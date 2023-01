Klimaschutz-Aktivistin nach Blockaden vor Gericht

Berlin - Eine 20 Jahre alte Klimaschutz-Aktivistin steht nach Blockadeaktionen der Klima-Protestgruppe Letzte Generation in Berlin vor Gericht. Zunächst sollte auch eine Klebeattacke an einem wertvollen Bild in der Berliner Gemäldegalerie mitverhandelt werden. Dieses Verfahren hat das Amtsgericht Tiergarten jedoch zu Prozessbeginn am Donnerstag abgetrennt. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden, weil der Verteidiger laut Gericht bislang noch keine Akteneinsicht erhalten hat.

Die 20-Jährige und eine weitere Aktivistin sollen sich im August 2022 mit Sekundenkleber am historischen Holzrahmen des Gemäldes „Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) befestigt haben. An dem Rahmen ist laut Ermittlungen ein Schaden in Höhe von 2385 Euro entstanden. Die Anklage lautet auf gemeinschädliche Sachbeschädigung.