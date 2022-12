Klimaaktivisten blockieren Spandauer Damm

Berlin - Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben ihren Protest in Berlin am Freitagmorgen mit einer Straßenblockade fortgesetzt. Laut Polizei befanden sich neun Personen der Protestgruppe an der Kreuzung Spandauer Damm/Königin-Elisabeth-Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf, zwei von ihnen klebten sich demnach auf der Straße fest. Die Polizei löste die Blockade auf.

Der Protest richtete sich nicht nur gegen die Klimapolitik der Bundesregierung, sondern auch gegen die Inhaftierung von Mitgliedern der Letzten Generation in Bayern, wie es in einer Pressemitteilung der Gruppe hieß.

Für Samstag kündigten die Aktivistinnen und Aktivisten Blockaden an den Mauerresten am Potsdamer Platz um 14 Uhr an.