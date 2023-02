Hannover - Ein halbes Dutzend Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation hat am Montagmorgen den Deisterkreisel in Hannover blockiert. Zwei der Aktivisten hätten sich am Asphalt festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der Blockade staue sich der Verkehr unter anderem auf der Bornumerstraße, der Deisterstraße sowie auf dem Westschnellweg. Betroffen sei auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Blockade in Hannover ist Teil von Protestaktionen im gesamten Bundesgebiet.