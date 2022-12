Klima-Aktivisten protestieren erneut in Berlin

Berlin - Aktivisten der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ haben am Montagmorgen in Berlin erneut auf ihre Ziele aufmerksam gemacht. Die Polizei bestätigte zunächst auf Anfrage, dass es Aktionen in der Stadt gibt. Nach Angaben der Protestgruppe wollten Unterstützerinnen und Unterstützer an fünf Orten im Südwesten der Hauptstadt verschiedene Autobahnauffahrten blockieren.

Die „Letzte Generation“ verlangt von der Bundesregierung einen besseren Klimaschutz und fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen. In den vergangenen Monaten hat die Gruppe immer wieder Straßen blockiert, Kunstwerke attackiert oder etwa in Berlin den Hauptstadtflughafen BER zeitweise lahmgelegt.