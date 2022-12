Kleintransporter fährt auf A13 auf LKW: Ein Schwerverletzter

Potsdam - Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn A13 mit einem Laster zusammengestoßen. Dessen Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte. Der Laster war demnach am Samstagmorgen zwischen den Anschlüssen Ortrand und Ruhland bei Straßenglätte ins Schleudern geraten. Dem Fahrer gelang es jedoch, das Fahrzeug zu stoppen. Der Kleintransporter fuhr hinten auf. Dessen Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrbahn in Richtung Berlin war zweitweise voll gesperrt.