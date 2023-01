Kirchen wollen gemeinsamen christlichen Religionsunterricht

Bisher bekommen katholische und evangelische Kinder in Niedersachsen in der Regel getrennten Religionsunterricht an der Schule. Doch das soll sich schon bald ändern.

Hannover - Katholiken und Protestanten könnten in Niedersachsen schon bald einen gemeinsamen Religionsunterricht in der Schule bekommen. Die katholischen Bistümer des Landes, das katholische Offizialat Vechta und die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen sprachen sich dafür aus, mit der Landesregierung in entsprechende Verhandlungen einzutreten. Denkbar sei eine Einführung zum Schuljahr 2025/2026, teilten die Kirchen am Montag mit. Dafür müssten allerdings unter anderem das Schulgesetz und die Lehrpläne geändert werden.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg teilte mit, das Land stehe einem gemeinsam von evangelischer und katholischer Kirche verantworteten Religionsunterricht positiv gegenüber. „Diese Pionierleistung der Kirchen aus Niedersachsen ist ein tolles Zeichen und birgt viel Potenzial für guten Unterricht für die Schülerinnen und Schüler“, sagte die Grünen-Politikerin.

Zum Zeitplan äußerte sich Hamburg nicht. Sie wies allerdings darauf hin, dass die Ausgestaltung komplex sei und gut vorbereitet werden müsse. Man freue sich auf „zeitnahe weitere Gespräche“.

Landesbischof Karl-Hinrich Manzke erklärte, Themen, bei denen die beteiligten Kirchen nicht übereinstimmen, sollten im gemeinsamen Unterricht als verschiedene Wege des Christseins thematisiert werden. Dies trage zur Identitätsbildung und Pluralitätsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler bei. Der Bischof des katholischen Bistums Osnabrück, Franz-Josef Bode, sagte, das Vorhaben sei in hervorragender ökumenischer Zusammenarbeit entwickelt worden.

Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen heißt es, man wolle den Weg der Kirchen zu einem gemeinsamen Religionsunterricht unterstützen. Darüber hinaus wolle man auch die Weiterentwicklung des Fachs Werte und Normen begleiten und mit den Religionsgemeinschaften abklopfen, „wie ein gemeinsamer konfessionsgebundener und konfessionsloser Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler entwickelt werden kann“.