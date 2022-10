Kind von Auto angefahren und schwer verletzt

Friesoythe - Ein achtjähriges Mädchen ist in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es zu dem Unfall, als eine 50 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen von einer Straße nach rechts in eine andere abbog. Dort fuhr das Mädchen mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz zwischen zwei wartenden Autos hindurch auf die Straße, um diese zu überqueren. Das Auto und das Mädchen stießen zusammen. Ein Rettungswagen brachte das Kind nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag in eine Klinik.