Stade - Ein Kind hat in Stade drei lebende Störe in einer Tüte entdeckt. Zu dem Fund kam es am Donnerstagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Als die Mutter des Jungen ihn abholen wollte und auf den Fischfund aufmerksam gemacht wurde, kam ein bislang unbekannter Mann vorbei und behauptete demnach, die Fische würden ihm gehören, die Finder könnten diese aber behalten. Anschließend fuhr der Mann mit einem E-Scooter weg. Polizisten setzen die drei jeweils rund 50 Zentimeter langen Störe kurz danach in einem nahe gelegenen Anglerteich aus.