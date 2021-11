Kind (12) stirbt nur zwei Tage nach zweiter Corona-Impfung - Zusammenhang liegt nahe

Cuxhaven/DUR/dpa - Zwei Tage nach seiner Zweitimpfung gegen das Coronavirus ist ein zwölf Jahre altes Kind im Kreis Cuxhaven gestorben. Das Gesundheitsamt habe wegen des zeitlich engen Zusammenhangs die Obduktion des Leichnams in Auftrag gegeben, die auch bereits erfolgt sei, teilte der Kreis am Mittwoch mit.

Der Landkreis sei mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen, weil in den sozialen Medien bereits Gerüchte aufkamen, berichtet NDR.de und beruft sich dabei euf eine Sprecherin des Kreises. Das Kind litt demnach an Vorerkrankungen.

„Zwar liegt der abschließende Obduktionsbericht noch nicht vor, das vorläufige Obduktionsprotokoll legt jedoch bereits nahe, dass der Tod des Kindes in Folge der Impfung eingetreten ist“, hieß es in einer Mitteilung. Mit Blick auf Vorerkrankungen des Kindes könne nach Angaben des Rechtsmedizinischen Instituts des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf vor der Auswertung von Feingewebe-Untersuchungen eine mögliche andere Ursache jedoch noch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ergebnisse sollten bis Donnerstag vorliegen. Es wurde der Impfstoff Biontech verwendet.

Corona-Impfung: Kaum Komplikationen bei Kindern und Jugendlichen

Gemeldete Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona- Impfung bei Kindern und Jugendlichen sind extrem selten. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) führt bis 30. September fünf solche Verdachtsfälle auf, die sich auf einen tödlichen Ausgang im Abstand von 2 bis 24 Tagen nach Impfung mit dem Produkt von Biontech beziehen. Bei mindestens drei der Jugendlichen bestanden laut PEI schwere Vorerkrankungen.