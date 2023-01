Stendal/Aschersleben - Bei Durchsuchungen im Jerichower Land und in Aschersleben im Salzlandkreis hat die Polizei mehrere Kilogramm Drogen gefunden und zusammen sieben Tatverdächtige gefasst. Nach monatelangen Ermittlungen wurden am Donnerstagabend im Jerichower Land insgesamt elf Objekte durchsucht, wie die Polizeiinspektion Stendal am Freitag mitteilte. Die Beamten stellten unter anderem rund 9 Kilogramm Amphetamine, 2 Kilogramm Crystal, etwa 850 Gramm Kokain, 590 Gramm Marihuana sicher sowie rund 4000 Euro Bargeld und eine Waffe samt Munition. Fünf vorläufig festgenommene Tatverdächtigen sollten im Lauf des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mehr als 27 000 unverzollte Zigaretten, gut 2 Kilogramm Drogen sowie verbotene Schlagringe und Messer fand die Polizei bei Durchsuchungen in zwei Wohnungen in Aschersleben. Die Beamten beschlagnahmten Amphetamin, Crystal, Marihuana, Haschisch, Kokain und Tabletten, Feinwaagen, Verpackungsmaterial und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die 27 140 unverzollten Zigaretten seien ein Zufallsfund gewesen. Zwei 39 Jahre alte Frauen wurden vorläufig mit ins Revier genommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Angaben zufolge Haftbefehl gegen beide. Sie sollten noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.