Kiezfest an Gethsemanekirche für Demokratie und Zusammenhalt

Berlin - Eine Nachbarschaftsinitiative an der bekannten Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg hat sich mit einem Straßenfest für Demokratie und Zusammenhalt eingesetzt. Gefeiert wurde am Samstag rund um die Kirche, die bei der friedlichen Revolution in der DDR zum Sammelpunkt der Opposition wurde. In diesem Jahr setzte sich die Gemeinde gegen Corona-Leugner und Impfgegner zur Wehr, die sich an der Kirche zu Demonstrationen sammelten. „22 ist nicht 89. Wir leben in keiner Diktatur“, stand am Samstag auf einem Transparent an der Kirche. Man wolle ein Zeichen setzen „für eine lebendige Demokratie an diesem geschichtsträchtigen Ort“. Geplant waren unter anderem Talkrunden mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse (SPD).