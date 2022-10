Kellerbrand in Schöneberg: Ein Mensch in Klinik gebracht

Berlin - Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Schöneberg ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war am Montagmorgen in dem Kellerverschlag in der Langenscheidtstraße aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage sagte. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Der Rauch breitete sich im gesamten Treppenhaus aus. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und retteten den Angaben des Sprechers zufolge Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude. Ein Mensch kam ins Krankenhaus. Über die Art der Verletzungen machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Die Feuerwehr war am Morgen mit rund 50 Kräften im Einsatz. Die Polizei werde im Laufe des Vormittags mit den Ermittlungen beginnen, hieß es.