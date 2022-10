Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Keine Verletzten

Hannover - In Hannover im Stadtteil Bemeroder hat ein Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen mitteilte. Feuer und Rauch hatten sich demnach nicht auf das Treppenhaus ausgebreitet, sodass alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen bleiben konnten. Den Angaben zufolge gerieten aus bisher ungeklärter Ursache Gegenstände in Brand. Den Schaden bezifferte die Feuerwehr auf rund 5000 Euro.