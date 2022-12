Bardowick - In dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Bardowick (Landkreis Lüneburg) hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Kein Bewohner des Hauses ist dabei verletzt worden, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. Auch ist noch nicht bekannt, ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, wie die Sprecherin sagte.