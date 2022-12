Keine Beteiligung junger Leute an Betreuungskosten mehr

Erfurt - Junge Leute mit eigenem Einkommen, die in Jugendhilfeeinrichtungen betreut werden, müssen sich künftig nicht mehr an den Kosten beteiligen. Jugendliche, die beispielsweise eine Lehrlingsvergütung beziehen, könnten nach einer Entscheidung des Bundesrates nun über ihr Geld selbst verfügen, erklärte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Freitag in Erfurt. Damit würde ihnen das Erwachsenwerden und der Start in ein selbstbestimmtes Leben erleichtert, beispielsweise seien Führerschein-Ausbildung oder die erste eigene Wohnung zu finanzieren.

Die bisherige Praxis habe zu einer Einschränkung beim Übergang in ein selbstständiges Leben geführt, erklärte der Minister. Der Bund habe nach langem Ringen die Möglichkeit geschaffen, dass in der Kinder- und Jugendhilfe junge Menschen nicht mehr zu den Kosten des Jugendhilfeangebotes herangezogen werden. Mit der Bundesratsentscheidung sei der Weg für die Abschaffung der Kostenheranziehung Betreuter in der Jugendhilfe ab Januar 2023 frei.