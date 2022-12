Kaum Regen und viel Wind in Sachsen erwartet

Dresden - Wind- und Sturmböen erwarten die Menschen gebietsweise in Sachsen am Mittwoch. Dabei bleibt es weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach startet der Tag mit vereinzelten Schauern am Morgen, die sich aber wieder schnell verziehen. Etwas unruhiger wird das Wetter in den Höhenlagen - im Bergland und am Fichtelberg kann es zu schweren Sturmböen kommen. Die Höchsttemperaturen am Tag liegen zwischen sechs und neun Grad. In der Nacht verdichten sich die Wolken und es gibt örtliche Schauer. Dabei kühlt es auf Temperaturen zwischen vier und sieben Grad ab.