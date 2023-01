Katholiken gedenken des gestorbenen Papstes Benedikt

Osnabrück/Vechta/Hildesheim - Mit dem Läuten der Totenglocken wollen am Donnerstag viele katholische Kirchengemeinden in Niedersachsen an den gestorbenen früheren Papst Benedikt XVI. erinnern. Die Glocken läuten um 11.00 Uhr, zu dem Zeitpunkt, wenn Benedikt in den Grotten unter dem Petersdom in Rom beigesetzt wird, wie die Bistümer am Mittwoch mitteilten.

In Hildesheim feiert Bischof Heiner Wilmer am Donnerstagabend um 18.30 Uhr eine Totenmesse im Dom. Eine halbe Stunde früher lädt das Bistum zum Rosenkranz-Gebet in der Bischofskirche. In Vechta feiert Weihbischof Wilfried Theising in der dortigen Propsteikirche St. Georg am Freitagmorgen um 8.15 Uhr eine Gedenkmesse für den gestorbenen emeritierten Papst. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode wird am Sonntag um 10.00 Uhr im Dom St. Petrus einen Gedenkgottesdienst feiern. Dieser Gottesdienst wird auch live auf der Internetseite des Bistums Osnabrück gestreamt.