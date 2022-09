Katastrophenfall beim Brand im Harz beendet

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Löscharbeiten am Boden.

Wernigerode - Der Brand am Brocken im Harz ist weiter eingedämmt worden. „Es existieren nur noch weniger Glutnester“, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Freitag. Nun wurde auch der Katastrophenfall für beendet erklärt. Auch weitere Einsatzkräfte und Löschhubschrauber wurden abgezogen. Zudem ist die Sperrung des Brockenplateaus und der Ortslage Schierke aufgehoben worden. Am Freitagmorgen waren nach Angaben des Kreises etwa 200 Kräfte im Einsatz.

Das Feuer war am Samstag an einem bei Touristen beliebten Wanderweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt worden. Wegen des unzugänglichen Geländes kämpften teilweise sieben Löschhubschrauber und zwei Löschflugzeuge gegen die Flammen, die sich zwischenzeitlich auf 160 Hektar ausgedehnt hatten. Die Brandursache ist noch unklar.