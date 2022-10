Kassenärzte protestieren gegen Sparpläne der Bundesregierung

Hannover - Ärzte und Psychotherapeuten in Niedersachsen protestieren in dieser Woche gegen die Sparpläne von Bundesregierung und Krankenkassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wolle eine gute und etablierte Regelung zur Behandlung von Neupatienten aus dem Gesetz streichen, kritisierte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). Die Hintergründe ihrer Kritik wollen der Vorstandsvorsitzende der KVN, Mark Barjenbruch, und Christian Albring, Vorstand im Spitzenverband Fachärzte Deutschlands, an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) erläutern. Auch Niedersachsens Kinderärzte hatten bereits wegen der Pläne Alarm geschlagen und vor einer schlechteren Patientenversorgung gewarnt.

Für 2023 wird ein Minus von 17 Milliarden Euro bei den gesetzlichen Krankenkassen erwartet. Der Wegfall der Extra-Honorierung für Neupatienten in Praxen ist ein Bestandteil des geplanten Finanzpakets. Darüber hinaus sind ein zusätzlicher Bundeszuschuss von zwei Milliarden Euro, ein Abbau von Finanzreserven bei den Kassen sowie ein Beitrag der Pharmaindustrie geplant.

Die niedersächsischen Ärzte und Psychotherapeuten befürchten außerdem, dass die Praxen auf Kostensteigerungen sitzenbleiben. Die Bundes- und Landesregierung wollten den Krankenhäusern einen Inflations- und Energiekostenausgleich zahlen, Arztpraxen sollten hingegen leer ausgehen. „Die Radiologen, Nuklearmediziner und Strahlentherapeuten trifft es durch den hohen Energieverbrauch besonders hart“, sagte Barjenbruch kürzlich. Vor allem Kernspintomographen (MRT) und Linearbeschleuniger seien Stromfresser.