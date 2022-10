Kanzler lässt sich Gefechtsübung der Bundeswehr zeigen

Ostenholz - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Montag auf dem Truppenübungsplatz Bergen (Kreis Celle) eine Gefechtsübung der Bundeswehr zeigen lassen. Zum Einsatz kamen auch Panzerhaubitzen 2000, Kampfhubschrauber und Eurofighter. Scholz sagte, ihm sei es wichtig, dass die Bundeswehr ihre Aufträge wahrnehmen könne, „ganz besonders den wichtigen und wieder neu wichtig gewordenen Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung“. Dass das notwendig sei, habe der Angriff gezeigt, den Russland gegen die Ukraine begonnen habe und der unvermindert anhalte.

Mit dem Angriff sei die Sicherheitsarchitektur Europas aufgekündigt worden. Russland versuche, mit Gewalt Grenzen zu verschieben. Deshalb müsse alles dafür getan werden, „dass wir unser Bündnisgebiet und unser Land gut verteidigen“. Mit dem Sondervermögen über 200 Milliarden Euro für die Bundeswehr werde ein „Fahrtwechsel“ organisiert. Auf Dauer müsse die Bundeswehr mit zwei Prozent der Wirtschaftsleistung ausgestattet werden. „Diesen Fahrtwechsel jetzt gut zu organisieren, damit wir die richtigen Waffen anschaffen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, das ist die Aufgabe, die jetzt anliegt“, sagte Scholz. Über eine mögliche weitere Lieferung aus dem Bundeswehrbestand an die Ukraine sagte Scholz nichts.

Die Gefechtsübung gehörte zu einer zweiwöchigen Lehrübung für den Führungsnachwuchs der Bundeswehr. An der Ausbildung nehmen Soldatinnen und Soldaten der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg sowie der Offiziersschule des Heeres in Dresden teil. Vor der Gefechtsübung hatte sich Scholz Panzer, Waffen und Systeme zeigen und erklären lassen, darunter den Schützenpanzer Puma, den Kampfpanzer Leopard 2 und den Brückenlegepanzer Leguan.