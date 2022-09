Kandidaten zur Niedersachsen-Wahl treten zum TV-Duell an

Hannover - Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen messen sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU am Dienstagabend (21 Uhr) in einem TV-Duell. Der NDR überträgt die 75-minütige Diskussion mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) live aus Hildesheim. Weil strebt bei der Wahl am 9. Oktober eine dritte Amtszeit an, Althusmann fordert ihn bereits zum zweiten Mal heraus. In den jüngsten Umfragen lag die SPD knapp vor der CDU. Bereits um 18.00 Uhr zeigt der NDR ein Triell mit den Spitzenkandidaten von Grünen, FDP und AfD.