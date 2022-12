Kalter und glatter Dienstag in Sachsen erwartet

Eine Straße in einem Wohngebiet in Leipzig ist spiegelglatt überfroren.

Dresden - Die Menschen in Sachsen müssen sich auf einen kalten und teils glatten Dienstag einstellen. Am Morgen und in der Nacht zu Mittwoch gibt es mäßigen bis strengen Frost zwischen minus acht bis minus zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. In den kommenden Tagen soll es Dauerfrost geben. Die Höchstwerte tagsüber reichen von minus drei bis minus ein Grad, in den höheren Lagen von minus sechs bis minus drei Grad. Die Nacht zum Mittwoch werde zunehmend bedeckt, aber niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen reichen von minus sieben bis minus neun Grad, vor allem östlich der Elbe teils bis minus zwölf Grad.