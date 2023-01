Beim Zusammenstoß eines Autos mit zwei Bäumen ist der Fahrer in der Region Hannover tödlich verletzt worden. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Noch ist völlig unklar, weshalb er von der Straße abkam.

Uetze - Ein junger Mann ist bei Uetze mit seinem Wagen gegen zwei Bäume gekracht und wurde dabei tödlich verletzt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb der 21-Jährige noch an der Unfallstelle in der Region Hannover, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seine zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen in der Nacht zum Dienstag auf gerader Strecke von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte dann nacheinander mit zwei Bäumen und riss schließlich in zwei Teile, die links und rechts der Fahrbahn auf angrenzende Acker geschleudert wurden. Ein Lastwagen-Fahrer war als Ersthelfer vor Ort und verständigte den Notruf. Für den 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die beiden schwer verletzten Mitfahrer - 18 und 19 Jahre alt - wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zeugen, die den Unfall oder das Fahrverhalten des Autos beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 81.000 Euro.