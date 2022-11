Junger Dieb bringt gestohlenes Rad zur Polizei

Schneverdingen - Ein junger Fahrraddieb hat offenbar kalte Füße bekommen und seine Beute am Dienstag in einer Polizeiwache in Schneverdingen im Landkreis Heidekreis abgegeben. Wann und wo genau er das Kinder-Mountainbike gestohlen hatte, wisse er nicht mehr, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Tatort befinde sich irgendwo im Stadtgebiet von Schneverdingen. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer. Trotz seiner späten Reue wird gegen den Jungen nun wegen Diebstahls ermittelt. Das Alter nannte die Polizei nicht.