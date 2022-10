Jugendorganisationen fordern 365-Euro-Ticket für Nahverkehr

Fahrgäste stehen in einem Bus.

Hannover - Auszubildende, Freiwilligendienstleistende und Menschen mit geringem Einkommen in Niedersachsen sollten nach Ansicht mehrere Jugendparteiorganisationen ein Nahverkehrsjahresticket für 365 Euro kaufen können. Dies müsse mindestens landesweit gelten, forderten die Jusos, Grüne Jugend sowie der Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung. Insbesondere diese Gruppen würden unter immensen Mobilitätskosten leiden. Ein bundesweites Nahverkehrsticket für 49 Euro im Monat sei für einige Menschen zu teuer. Zudem forderten sie von einer neuen Landesregierung mehr Engagement bei der Schaffung von Wohnraum für junge Menschen. Derzeit laufen Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grünen.