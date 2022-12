Jugendliche hantieren mit Pyrotechnik: Neunjährige verletzt

Gera - Jugendliche sollen in Gera sich und andere mit Silvesterknallern sowie Feuerwerksraketen beschossen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst haben. Ein neunjähriges Mädchen sei von einem Silvesterknaller verletzt worden, so dass zur medizinischen Betreuung ein Rettungswagen gerufen wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten stellten die Identität der Jugendlichen fest und erteilten Platzverweise.

Mehrere Passanten hatten am Donnerstagabend den Notruf gewählt und berichtet, dass sich die Jugendlichen gegenseitig, aber auch Passanten und die Straßenbahnen mit Pyrotechnik beworfen haben sollen. Die Polizei rückte mit einer Streife sowie der Thüringer Bereitschaftspolizei an. An Fahrzeugen und Gebäuden gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine Schäden. Die Polizei sucht Zeugen.