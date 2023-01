Jahresbilanz: 187 Lotto-Millionäre in Deutschland

Hannover - Bundesweit 187 Glückspilze sind im vergangenen Jahr Lotto-Millionäre geworden. Ein Jahr zuvor waren es 181. Den höchsten je in Deutschland erzielten Lotteriegewinn von 120 Millionen Euro erhielt im vergangenen November ein Eurojackpot-Spieler aus Berlin, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Mittwoch in Hannover mitteilte. Ein Gewinn von mehr als 110 Millionen Euro im Eurojackpot ging bereits im Mai 2022 nach Nordrhein-Westfalen. Der mit 45 Millionen Euro dritthöchste Gewinn ging im April nach Hessen - im Lottoklassiker „6 aus 49“.

Die meisten Millionengewinne flossen 2022 ins bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (45), gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg (je 31) sowie Niedersachsen (15). Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 7,97 Milliarden Euro für Lotterien ausgegeben - im Vergleich mit 2021 ein leichtes Plus um 0,9 Prozent.