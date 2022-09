Jahrelang Firmengelder veruntreut? Prozess gegen 40-Jährige

Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal.

Berlin - Gegen eine 40-Jährige, die als Buchhalterin rund 570.000 Euro Firmengelder veruntreut haben soll, beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess vor dem Berliner Landgericht. Die Frau soll ihre Position in einem Unternehmen ausgenutzt und über Jahre hinweg Geld auf eigene Konten transferiert haben. Zu den mutmaßlichen Taten soll es in der Zeit von Juli 2016 bis Juni 2020 gekommen sein. Zur Verschleierung habe sie bei Überweisungen im Verwendungszweck Angaben zu Sozialversicherungen und Krankenkassen gemacht. Zudem soll sie zwei Firmenkreditkarten für eigene Zwecke genutzt haben. Für den Prozess sind bislang zwei Tage vorgesehen.