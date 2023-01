Jahr beginnt trüb und regnerisch: Auf dem Brocken Orkanböen

Leipzig - Trüb, regnerisch und ausnehmend mild startet das neue Jahr in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, ist es am Dienstag bei 14 bis 16 Grad Celsius bewölkt, zwischen Harz und Altmark regnet es hin und wieder. Es weht ein frischer Wind mit stürmischen Böen am Harznordrand, auf dem Brocken werden Orkanböen erwartet.

Wolkig, weitgehend niederschlagsfrei geht es bei 6 bis 8 Grad am Dienstag weiter. Am Mittwoch regnet es zeitweise bei 9 bis 12 Grad. Der Wind bleibt stürmisch mit Orkanböen auf dem Brocken.