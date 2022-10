Innensenatorin: Senat will Hallenbäder offen lassen

Berlin - Der Senat will die Hallenbäder in Berlin nach Angaben der Innenverwaltung trotz Energiekrise offen lassen. „Um es klar zu sagen: Unsere Hallenbäder gehören zur Daseinsvorsorge und werden vom Land Berlin nicht geschlossen“, teilte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir diese wichtige Infrastruktur für die Berlinerinnen und Berliner, insbesondere für Kinder, Seniorinnen und Senioren, sowie unsere Schulen und Vereine.“ Selbstverständlich würden Energiesparmaßnahmen bereits durch die Bäderbetriebe umgesetzt.

Spranger nahm damit Stellung zur Diskussion um die Schließung von Hallenbädern aus Energiespargründen. Im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses war am Freitag über die Möglichkeit gesprochen worden, Hallenbäder der Berliner Bäderbetriebe zu schließen, sollte sich die Energiekrise zuspitzen.