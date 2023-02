Hannover - Niedersachsens neue Innenministerin Daniela Behrens (SPD) spricht am Montag in Hannover (11.00 Uhr) mit Notfalldiensten und Kommunen über Gewalt gegen Einsatzkräfte. Im Anschluss ist ein Pressestatement geplant. In der Silvesternacht kam es auch in Niedersachsen zu einigen Angriffen auf Polizisten oder Rettungskräfte.

Behrens ist seit Ende Januar im Amt. Sie hatte angekündigt, möglichst schnell zu dem Thema ins Gespräch kommen zu wollen. Behrens wurde Nachfolgerin des langjährigen Innenministers Boris Pistorius (SPD), der nun Bundesverteidigungsminister ist.