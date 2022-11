Inflation in Sachsen-Anhalt stagniert bei 10,5 Prozent

Halle - In Sachsen-Anhalt verharrt die Teuerung auf hohem Niveau. Im November stiegen die Verbraucherpreise um 10,5 Prozent

im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mitteilte. Die Jahresteuerungsrate hatte in Sachsen-Anhalt im September einen Rekordwert von 10,7 Prozent erreicht, im Oktober waren es 10,5 Prozent.

Auch im November seien die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke im Jahresvergleich am stärksten gestiegen, um 22,0 Prozent. Vor allem Molkereiprodukte und Eier (+38,8 Prozent) sowie Speisefette und Speiseöle (+46,9 Prozent) verteuerten sich überdurchschnittlich.

Dämpfend wirkten sich den Angaben zufolge die gesunkenen Preise auf dem Rohölmarkt auf den Verbraucherpreisindex aus. Heizöl wurde im November dieses Jahres in Sachsen-Anhalt um 7,1 Prozent günstiger angeboten als im Vormonat. Ebenso konnten Kraftstoffe an der Tankstelle 1,8 Prozent günstiger erworben werden als im Oktober.