Industrie-Warnstreiks auch in Sachsen angekündigt

Dresden - Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie sind an diesem Dienstag (ab 9.00 Uhr) auch in Sachsen zu Warnstreiks aufgerufen. Beim Zugbauer Alstom in Bautzen, beim Autobauer Porsche und einigen anderen Betrieben wollen die Mitarbeitenden ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen, teilte die Industriegewerkschaft Metall mit. Bereits in der vergangenen Woche hatten die ersten Gewerkschaftsbezirke das abgestimmte Angebot ihrer jeweiligen Arbeitgeberverbände zurückgewiesen.

Warnstreiks hatte es vielerorts bereits am Wochenende gegeben, in Berlin traten die Beschäftigten am Montag in mehreren Betrieben in den vorübergehenden Ausstand. Die IG Metall fordert 8 Prozent höhere Löhne und Gehälter. Die Arbeitgeber haben unter anderem eine steuer- und abgabenfreie „Inflationsausgleichsprämie“ von 3000 Euro sowie eine spätere, noch unbezifferte Erhöhung in den Gehaltstabellen in Aussicht gestellt.