In Niedersachsen gesuchter Mann in Brandenburg verhaftet

Forst/Berlin - Ein in Niedersachsen gesuchter mutmaßlicher Dieb ist auf der Autobahn 15 in Brandenburg verhaftet worden. Der 28-Jährige war am Donnerstagabend in einem aus Polen kommenden Transporter auf der Autobahn zwischen Forst und Berlin unterwegs, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach stellte sich bei der Kontrolle des Wagens im Landkreis Spree-Neiße heraus, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück seit November vergangenen Jahres nach dem Mann suchte. Ihm werden zwei Fälle besonders schweren Diebstahls vorgeworfen. Nach den Angaben einer Polizeisprecherin vom Freitag befindet sich der Mann in Brandenburg in Untersuchungshaft.