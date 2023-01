In Berlin ist wieder Modewoche

Berlin - In Berlin beginnt am Montag die Modewoche. Mehrere Designerinnen und Designer zeigen in den kommenden Tagen ihre Entwürfe. Unter anderem auf der Gästeliste: US-Schauspielerin Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley werden am Mittwochabend zur Laufstegschau von Marc Cain erwartet. Auf dem Programm stehen auch Kreative aus der Ukraine, etwa der Modeschöpfer Jean Gritsfeldt. Die Modewoche in Berlin findet zweimal jährlich statt.