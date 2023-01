Immer noch geringerer Verdienst von Frauen in Thüringen

Erfurt - Frauen verdienen nach Daten des Statistischen Landesamtes im Schnitt sieben Prozent weniger als Männer. Im vergangenen Jahr kamen sie auf einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 18,20 Euro, wie das Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Männer lagen im Schnitt bei 19,49 Euro. Bei diesen Werten werde allerdings nicht nach Berufen, Branchen oder Arbeitszeiten unterschieden. Thüringen gehöre zu den Bundesländern mit dem geringsten Verdienstunterschied, so das Landesamt.

Der unbereinigte Wert der Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern habe seit 2012 in Thüringen stets zwischen fünf und neun Prozent gelegen.

Am größten war die Verdienstdifferenz bei weiblichen und männlichen Arbeitnehmern mit einem akademischen oder einem Meisterabschluss, die zwischen 13 und 15 Prozent betrug. Ein vergleichsweise niedriger Verdienstunterschied von sechs Prozent habe Beschäftigte mit einem anerkannten Berufsabschluss betroffen. Arbeitnehmerinnen ohne beruflichen Ausbildungsabschluss hätten im Durchschnitt sogar mehr als ihre männlichen Kollegen verdient, erklärte das Landesamt.