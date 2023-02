Erfurt - Die Industrie- und Handelskammer Erfurt dringt auf eine zügige Schaffung eines Landesamtes für Migration. „Viel Zeit darf sich die Landesregierung damit nun nicht mehr lassen“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch am Mittwoch. Die neue Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) hatte am Dienstag offen gelassen, wann und in welcher Form ein solches Landesamt entstehen könnte. Auch zur möglichen Personalausstattung machte Denstädt keine Angaben.

Haase-Lerch forderte für das geplante neue Landesamt „zwingend eine zentrale Stelle für ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren“. „Denn nur mit schnellen, unbürokratischen und effizienten Verfahren können Thüringer Unternehmen im Wettbewerb um ausländische Fachkräfte punkten“, sagte Haase-Lerch.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte nach der Entlassung des früheren Migrationsministers Dirk Adams (Grüne) und vor Denstädts Vereidigung gesagt, dass das Projekt unverzüglich umgesetzt werden müsse. Einen genaueren Zeitplan nannte aber auch der Linke-Politiker nicht. Denstädt bat am Dienstag noch um Geduld. Es gebe in ihrem Haus noch Gespräche, die bisherigen Konzepte würden derzeit überprüft und seien nicht mehr aktuell.

Seit Jahren ringt Rot-Rot-Grün um die Schaffung eines Landesamtes für Migration. Dabei gab es in der Vergangenheit unterschiedliche Vorstellungen - etwa was die Personalausstattung betrifft. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte zuletzt dafür geworben, das Landesmigrationsamt zunächst als Stabsstelle im Migrationsministerium zu installieren und die derzeitige Struktur beklagt.

Im Landesverwaltungsamt in Weimar gibt es zwei Referate, die sich vorwiegend mit Migrationsthemen beschäftigen: Das Referat 740 „Migration, Integration und Rückkehrmanagement“ und das Referat 750 „Erstaufnahme, Zuwanderung und landesweite Verteilung“. Sie unterliegen der Rechtsaufsicht des Innenministeriums, aber der Fachaufsicht des Justiz- und Migrationsministeriums.