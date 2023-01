Huskys für Wölfe gehalten: Unruhe im Landkreis Schaumburg

Pollhagen - Zwei angeblich durch den Ortskern von Pollhagen laufende Wölfe haben für Unruhe im Landkreis Schaumburg gesorgt. Allerdings dürfte es sich um entlaufene Huskys gehandelt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einen entsprechenden Hinweis hätten die Beamten schon in der Nacht erhalten. Am Dienstagabend tauchten die beiden Tiere in Pollhagen auf, am Mittwochmorgen wurden in Wiedensahl zwei auf der Straße sitzende Tiere gesichtet. Ein verletztes Tier soll von dem zweiten beschützt worden sein. Trotz intensiver Suche gelang es der Polizei zunächst nicht, die beiden Hunde zu finden.

Erst am Mittwochmorgen konnten die Besitzer ihre Huskys zwischen Loccum und Wiedensahl einfangen. Einer der Hunde war tatsächlich verletzt, die Ursache dafür war noch unklar.