Hüskens dringt auf Ausbau des Nahverkehrs in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) hat in der Debatte um eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets auf den vorrangigen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gepocht. Sie äußerte sich am Donnerstag skeptisch zu einer möglichen Neuauflage eines günstigen Fahrscheins. Die Ministerin begründete ihren Standpunkt damit, dass Sachsen-Anhalt für ein Nachfolge-Ticket jährlich 60 Millionen Euro Landesmittel zusätzlich aufbringen müsste. Dieses Geld habe man nicht, sagte die FDP-Politikerin im Landtag in Magdeburg. In Sachsen-Anhalt würden schon jetzt etwa 400 Millionen Euro pro Jahr für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgewendet.

Das 9-Euro-Ticket war Teil des zweiten Entlastungspaketes, das der Bund angesichts von Energiekrise und Inflation im Frühjahr 2022 verabschiedete. Nach dem Auslaufen Ende August führt die Ampelkoalition in Berlin derzeit Gespräche über eine Fortsetzung eines vergünstigten Monatstickets. Im Gespräch sind 49 und 69 Euro pro Monat.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann plädierte für eine Weiterführung eines preisgünstigen bundesweiten Tickets „von unter 50 Euro“. Dieses eröffne jedem Menschen die Freiheit, mit Bus und Bahn deutschlandweit mobil zu sein. Es sei wichtig, das Angebot eines erschwinglicheren und einheitlichen Tickets zu erweitern, denn „nur in Kombination eines preiswerten Tickets kann man die Leute weiterhin für ÖPNV begeistern“.



Bevor dies erfolgen könne, müsse zuerst die Infrastruktur der öffentlichen Verkehrsmittel in Sachsen-Anhalt ausgebaut werden, entgegnete Hüskens. Dazu aber benötige es zusätzliche Mittel des Bundes - die Länder allein seien dazu nicht in der Lage. Ein Ausbau der Infrastruktur sei besonders in ländlichen Regionen unabdingbar. Die Anbindung an Bus und Bahn auf dem Land sei oftmals herausfordernd.