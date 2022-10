Hunderte Unternehmer protestieren im Landkreis Görlitz

Zittau/Löbau - Mit einem Auto- und Lastwagenkorso haben Hunderte Unternehmer am Donnerstag im Landkreis Görlitz gegen die gestiegenen Energiepreise demonstriert. Es seien insgesamt 650 Fahrzeuge an vier Startpunkten angemeldet gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei begleitet die jeweiligen Kolonnen entlang der B96 und der B178 und hofft, die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Die in einem noch nie erlebten Ausmaß gestiegenen Preise für Rohstoffe, Kraftstoffe und Energie seien nicht auf die Produkte und Dienstleitungen umlegbar, teilten die Organisatoren mit. „Es stehen Tausende Arbeitskräfte, Traditionsunternehmen und Existenzen auf dem Spiel.“ Sie forderten konkrete Lösungen sowie Planungssicherheit.

Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker unterstützte die Aktion als „völlig berechtigten Hilferuf“. „Ich begrüße sehr, dass die Unternehmen ein Zeichen setzen wollen, aber sich dabei deutlich vom parteipolitischen Streit wie auch verfassungsfeindlichen Protesten abgrenzen.“ Wer erwarte, dass hiesige Firmen nach der schweren Pandemiezeit noch auf sichere Rücklagen zurückgreifen könnten, der ignoriere die Realität der Region.