Hund soll Reh in Park in Apolda getötet haben

Apolda - Ein Hund soll in der Herressener Promenade in Apolda ein Reh getötet haben. Beim Eintreffen der Polizei lag das tote Tier in einem Bach im Park, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Hund sei nach dem Vorfall am Sonntag allerdings nicht mehr auffindbar gewesen. Zeugen zufolge soll es sich um einen schwarzen Schäferhund gehandelt haben. Der Hund habe noch die Leine am Hals getragen und hatte sich womöglich zuvor von seinem Besitzer losgerissen, hieß es.