Horn per Boot: Gewandhausorchester spielt auf Wasserwegen

Leipzig - Auf einem Boot hat sich das Leipziger Gewandhausorchester am Samstag entlang der städtischen Wasserwege präsentiert. Nach der Eröffnung am Bootsverleih Klingerweg fuhr das achtköpfige Ensemble weiter zur nächsten Spielstätte an der Rennbahn Scheibenholz. Anschließend waren Konzerte an der Sachsenbrücke, dem Wehr am Palmengarten und der Könneritzbrücke geplant.

Begleitet wurden die Hornisten von einem Gästeboot. Die Karten hierfür wurden im Vorhinein verlost. „Wir hoffen aber, dass wir auf unserer Fahrt noch viele weitere Menschen mit unserer Musik erreichen“, sagte Dirk Steiner vom Gewandhaus. Zu hören waren unter anderem Giovanni Gabrielis „Canzon Per Sonar Primi Toni“ sowie Lieder von Engelbert Humperdink und Paul Dukas.