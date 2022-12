Höhere Ausgaben für privaten Konsum als vor der Pandemie

Halle - Private Haushalte in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 2388 Euro pro Monat für privaten Konsum ausgegeben. Damit liegt der Wert über dem vor der Corona-Pandemie, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. 2019 gaben Haushalte in Sachsen-Anhalt im Schnitt 2190 Euro aus, im ersten Jahr der Pandemie (2020) schrumpften die Ausgaben auf 2173 Euro.

So hat laut Statistik die Pandemie etwa die Ausgaben für Verkehr und Mobilität gebremst. Haushalte gaben pro Monat im Jahr 2020 im Schnitt 253 Euro dafür aus, ein Minus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2021 kletterten die Ausgaben wieder auf 370 Euro - und lagen damit deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Die Wohnkosten stiegen von 2019 bis 2021 durchweg an. Sie sind der größte Ausgabenbereich der Haushalte. 2021 gaben Privathaushalte in Sachsen-Anhalt 818 Euro im Monat für das Wohnen aus, zwei Jahre zuvor waren es noch 709 Euro. Auch die Ausgaben für Nahrungsmittel und Getränke stiegen kontinuierlich an. 2021 betrugen sie 361 Euro monatlich, 2019 noch 308 Euro. Für Freizeit und Unterhaltung gaben die Haushalte 2021 im Schnitt 240 Euro monatlich aus. Damit lagen sie deutlich unter dem Niveau von 292 Euro im Jahr 2019. Zu Beginn der Pandemie 2020 waren die Ausgaben auf 228 Euro gefallen.