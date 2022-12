Hoher Krankenstand: Abellio kündigt Zugausfälle an

Eine Anzeige weist am Hauptbahnhof auf einen Zugausfall hin.

Halle - Weil besonders viele Lokführer und Lokführerinnen krank sind, kann es in der nächsten Adventszeit zu Zugausfällen bei Abellio in Mitteldeutschland kommen. Besonders betroffen seien die Wochenenden und das Dieselnetz Sachsen-Anhalt, teilte das Bahnunternehmen am Freitag mit. Dieses bediene hauptsächlich das zentrale und nördliche Sachsen-Anhalt und den Harz, hieß es. Abellio riet Fahrgästen, sich kurz vor Abfahrt im Internet über kurzfristige Fahrplanänderungen zu informieren.