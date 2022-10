Hohe Preise bescheren Thüringens Industrie Umsatzwachstum

Erfurt - Stark gestiegene Preise haben der Industrie in Thüringen in den ersten acht Monaten 2022 Umsatzwachstum beschert. Von Januar bis August betrug der Umsatz der Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten 24,7 Milliarden Euro, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Das seien 13,3 Prozent oder 2,9 Milliarden Euro mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen. Preisbereinigt verzeichnete der Umsatz nach vorläufigen Angaben im Zeitraum Januar bis August 2022 ein leichtes Plus von 0,7 Prozent.

Demnach konnten nahezu alle Branchen ihre Umsätze steigern. Lediglich bei der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen brachen die Umsätze um 289,6 Millionen Euro (minus 11 Prozent) ein.