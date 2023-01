Hoffenheim zunächst ohne Dolberg: Union mit Siebatcheu

Berlin - Hoffenheim-Trainer André Breitenreiter lässt seinen Neuzugang Kasper Dolberg zum Bundesliga-Wiederbeginn beim 1. FC Union Berlin zunächst auf der Bank. Der dänische WM-Fahrer, auf dem bei der TSG Hoffenheim nach dem Abgang von Georginio Rutter zu Leeds United hohe Erwartungen ruhen, sitzt am Samstagnachmittag im Stadion An der Alten Försterei zunächst auf der Bank. Auch Munas Dabbur und Andrej Kramaric stehen nicht in der ersten Elf. Im Angriff setzt Breitenreiter auf den wieder genesenen Ihlas Bebou.

Bei Union ersetzt Urs Fischer den gesperrten Innenverteidiger Diogo Leite durch Paul Jaeckel. Auf den Außenverteidigerpositionen beginnen nach dem Abgang von Julian Ryerson zum BVB wie erwartet Niko Gießelmann und Christopher Trimmel. Im Kampf um den Platz neben Angreifer Sheraldo Becker erhält Jordan Siebatcheu den Vorzug vor Kevin Behrens.