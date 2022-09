Hochzeitskorso gestoppt: Drogen, Pfefferspray, Fahrerflucht

Bei manchen Autokorsos zu Hochzeiten schießen Teilnehmer in die Luft, auch Stopps für Fotos auf der Autobahn gab es schon. Eine besonders wilde Hochzeitsfahrt stoppte nun die Polizei in Berlin - und musste teilweise Reizgas einsetzen.

Berlin - Erneut ist ein großer Auto-Hochzeitskorso aus Luxus-Limousinen in Berlin wegen Verkehrsverstößen und Straftaten von der Polizei gestoppt worden. Dabei fuhren Fahrer am Sonntagabend auf Polizisten zu, einer durchbrach eine Absperrung, Teilnehmer leisteten aggressiv Widerstand und wurden festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei nahm mehrere Männer fest und musste Reizgas einsetzen. Ein Verdächtiger stand vermutlich unter Drogen und hatte einen falschen Ausweis. Autos und Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Die Hochzeitsgesellschaft war mit mehr als 30 zum Teil gemieteten Limousinen und Sportwagen in Neukölln und Treptow unterwegs. Zeugen alarmierten die Polizei, weil die Fahrer mir ihren Autos am Hermannplatz andere Wagen behinderten. Dann fuhr der Korso weiter Richtung Treptow, wo die Polizei ihn stoppen wollte.

Mehrere Fahrer wendeten und versuchten zu entkommen, manche fuhren über den Gehweg oder auf Polizisten zu, die zur Seite springen mussten. Mehrere Männer wurden festgenommen, ein 26-jähriger Fahrer leistete laut Polizei erheblichen Widerstand und zeigte einen falschen Ausweis. Ein Drogentest fiel positiv aus. Außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor.

Ein weiterer 20-jähriger Fahrer durchbrach die Polizeisperre und raste trotz einer roten Ampel davon. Die Polizei nahm ihn und seinen Beifahrer kurz darauf fest. Der 26-jährige Bruder des Fahrers versuchte, ihn zu befreien, die Polizei stoppte ihn mit Pfefferspray. Die Polizei beschlagnahmte den Wagen ebenso und den Führerschein des Fahrers, ebenso wie einen italienischen Sportwagen, dessen Insassen zu Fuß flohen.

Vor allem in Teilen der türkisch- und arabischstämmigen Community sind solche Autokorsos von großen Hochzeitsgesellschaften beliebt, dabei kommt es in Berlin und auch anderen Großstädten immer wieder zu Verstößen und Polizeieinsätzen.

Erst vor einer Woche war ein Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft mit Luxus-Limousinen direkt vor dem Brandenburger Tor aufgefallen. Die Polizei beschlagnahmte zwei Autos und zog zwei Führerscheine ein. Die Fahrer waren mit Warnblinkern, Hupen, aufheulenden Motoren und ständigem Beschleunigen und Abbremsen auf den gesperrten Pariser Platz direkt vor das Tor gefahren.