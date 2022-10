HFC verliert 0:1 in Duisburg und rutscht auf Abstiegsplatz

Duisburg - Der Hallesche FC ist nach dem zehnten Spieltag in die Abstiegszone der dritten Fußball-Liga gerutscht. Die Saalestädter verloren am Samstag beim MSV Duisburg mit 0:1 (0:0). Marvin Bakalorz (64.) erzielte nach einer Ecke per Kopf das Tor für die vom ehemaligen HFC-Trainer Torsten Ziegner betreuten Gastgeber, die nach vier sieglosen Auftritten wieder als Sieger den Platz verlassen konnten. Halle fällt nach der sechsten Saisonniederlage auf den 17. Platz zurück und wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg.

Beide Mannschaften benötigten eine zwanzigminütige Anlaufphase, um sich auf die schwierigen Platzverhältnisse einzustellen. Auf dem tiefen Boden setzten die Gastgeber die ersten Offensivakzente. Beim Schuss von Drittliga-Debütant Baran Mogultay (22.) rettete HFC-Verteidiger Jannes Vollert kurz vor der Torlinie. Bakalorz (43.) köpfte nur knapp vorbei. Die Gäste blieben lange Zeit erschreckend harmlos, wären aber fast mit dem Halbzeitpfiff in Führung gegangen. Aus 15 Metern traf Tom Zimmerschied (44.) aber nur den Querbalken des Duisburger Tores.

Auch nach dem Seitenwechsel taten sich beide Mannschaften sehr schwer, aus dem Spiel heraus torgefährliche Aktionen zu kreieren. So entsprang der entscheidende Treffer nicht zufällig einer Standardsituation. Der von Kolja Pusch getretene Eckball landete genau auf dem Kopf des ungedeckten Bakalorz. Die Gäste stemmten sich zwar gegen die Niederlage, kamen bis auf eine Ausnahme zu keinem gefährlichen Abschluss. Der Schuss von Dominik Steczyk (78.) verfehlte das MSV-Gehäuse nur um Zentimeter.