Hertha mit Kanga im Sturm: Köln wieder mit Hübers

Berlin - Hertha BSC setzt im letzten Spiel in der Fußball-Bundesliga vor der WM-Pause gegen den 1. FC Köln auf eine Änderung im Sturm. Im Vergleich zum 1:2 beim VfB Stuttgart läuft gegen die Rheinländer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Wilfried Kanga statt Davie Selke im Olympiastadion auf. Zudem beordert Hertha-Trainer Sandro Schwarz Ivan Sunjic für Suat Serdar in die Startelf.

Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic erwartet von den Berliner Spielern in der Partie, „dass sie alles rauspfeffern“. Müde Beine dürfe es trotz drei Begegnungen innerhalb einer Woche nicht geben, sagte er bei Sky. Bobic äußerte sich erneut zurückhaltend über mögliche Neuverpflichtungen in der Winterpause. Der finanzielle Rahmen des Clubs sei „extrem eingeengt“.

Kölns Trainer Steffen Baumgart nimmt im Vergleich zum 1:2 gegen Bayer Leverkusen zwei Wechsel vor. Timo Hübers rückt für Nikola Soldo in die Abwehr, der Ex-Herthaner Ondrej Duda, der bereits in der Vorsaison beim 3:1 für die Kölner getroffen hatte, rückt für Denis Huseinbasic in die Startelf.